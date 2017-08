Zur PC-Umsetzung von Forza Motorsport 7 gab es nach der gestrigen Präsentation von Microsoft heute weitere Neuigkeiten. So wurden die Systemanforderungen nach unten angepasst und es wird eine spielbare Demo geben.

Turn 10 hat die minimalen Systemanforderungen von Forza Motorsport 7 auf dem PC nach unten angepasst. Das sei durch Optimierungen der Engine möglich geworden, so dass das Spiel auf vielen PC-Ausstattungen mit 60 Bildern pro Sekunde laufen soll. Die minimalen Anforderungen beginnen nun bei einem Intel Core i5-750 mit GeForce 740, GTX 650 oder einer FX-6300. Die empfohlene Systemkonfiguration beginnt nun bei einem i5-4460 mit einer GTX 670 / GTX 1050 Ti oder FX-8350.

Mit den minimalen Systemanforderungen soll das Spielen in 720p-Auflösung mit 60 fps möglich sein, die empfohlene Konfiguration reicht für eine Bildausgabe in 1080p mit 60 fps. Wer in 4K mit 60 fps zocken möchte, hat idealerweise einen i7-6700K mit einer GTX 1080 oder einer RX Vega 64 im Einsatz.

Darüber hinaus hat Turn 10 auch angekündigt, dass PC-Spieler erstmals auch eine spielbare, kostenfreie Demo des Titels vor dem Release erhalten werden. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte man hierfür aber noch nicht.

Zu guter letzt wurden über 30 Controller und Racing-Wheels bestätigt, welche das Spiel zum Launch auf dem PC unterstützen wird. Dazu zählen:

Microsoft Xbox 360 Controller

Microsoft Xbox One Controller

Microsoft Xbox One Elite Controller

Microsoft Xbox One S/X Controller

Sony DualShock 4

Fanatec CSR

Fanatec CSR Elite

Fanatec ClubSport V2

Fanatec ClubSport V1

Fanatec CSL

Fanatec ClubSport V2.5

Logitech G29

Logitech Driving Force Pro

Logitech G25

Logitech Driving Force GT

Logitech G27

Logitech MOMO

Logitech G920

Thrustmaster RGT

Thrustmaster T100

Thrustmaster T500 RS

Thrustmaster T300 Ferrari

Thrustmaster T300 Ferrari GTE

Thrustmaster T300 Ferrari Int

Thrustmaster T300 RS

Thrustmaster T300 RS GT

Thrustmaster T150

Thrustmaster T150 Pro

Thrustmaster TS-PC Racer

Thrustmaster TX 458

Thrustmaster TX Leather

Thrustmaster 458 Spider

Thrustmaster TMX

Thrustmaster TMX Pro

Thrustmaster TS-Xbox

Mad Catz Pro