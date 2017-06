Um die Vorteile der Xbox One X nutzen zu können, müsst Ihr Forza Motorsport 7 jede Menge Speicherplatz zur Verfügung stellen.

Als einer der ersten hauseigenen Titel soll Forza Motorsport 7 die grafischen Fähigkeiten von Microsofts neuer Konsole Xbox One X unter Beweis stellen: native 4K-Auflösung, HDR und stabile 60 Bilder pro Sekunde. Doch soviel Power wird ihren Preis haben, und der heißt Speicherplatz.

Laut Entwickler Turn10 wird das Rennspiel satte 100 Gigabyte auf der Festplatte einnehmen. Allerdings bezieht sich das nur auf die Xbox One X: Zockt Ihr auf einer Xbox One oder Xbox One S, werden bestimmte Daten nicht heruntergeladen, was weniger Speicherplatz erfordert. Konkrete Zahlen werden jedoch nicht genannt.

Besitzer einer Xbox One X müssen dagegen zwingend 100 GB zur Verfügung haben, auch wenn sie keinen Ultra-HD-Bildschirm haben. Forza Motorsport 7 erscheint am 3. Oktober, rund einen Monat später kommt die Xbox One X in den Handel. Pünktlich zum Verkaufsstart des Systems am 7. November soll ein Patch die notwendigen Dateien für native 4K-Auflösung und Co. bereit stellen. Welchen Umfang dieses Update haben wird, ist nicht bekannt.