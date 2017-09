Die Veröffentlichung von Forza Motorsport 7 rückt immer näher. Wer direkt in das neue Rennspiel für Xbox One und Windows 10 einsteigen will, kann sich ab sofort bereits die digitale Version sichern.

Ab dem 03. Oktober 2017 soll das neue Forza Motorsport 7 auf Xbox One und Windows 10 für Furore sorgen. Wer nicht unbedingt zur Retail-Version greifen will, sondern sich auch mit der digitalen Variante begnügt, der kann sich nun bereits auf den Release vorbereiten.

Wie Microsoft und die Turn 10 Studios nun nämlich bestätigten, ist ab sofort der Pre-Load der notwendigen Spieldateien der digitalen Version möglich. Dazu müsst ihr die Digital Stores von Microsoft auf dem PC oder der Xbox One aufsuchen.

Frühzeitig den Download zu starten macht Sinn, denn insgesamt müsst ihr vermutlich bis zu 95 GB an Daten durch die Leitung jagen. Microsoft hatte bereits angekündigt, dass es einen 50 GB schweren Day-One-Patch für die Disc-Version geben wird; zusammen mit den auf der Blu-ray enthaltenen Daten dürfte die Komplettinstallation daher rund 100 GB ausmachen. Dieses Update ist im Pre-Load der digitalen Version bereits enthalten.

Etwas besser kommen übrigens Xbox-One-Gamer weg, denn hier sind die 4K-Texturen nicht von Haus aus im Paket enthalten, so dass der initiale Download "nur" 67 GB ausmachen sollte. Auf der Xbox One X werden im November dann aber alle o.g. Daten fällig.