Frohe Kunde für alle Rennspiel-Fans auf dem PC sowie auf der Xbox One: Die Entwicklungsarbeiten an Forza Motorsport 7 sind offiziell abgeschlossen. Zudem gibt es nun auch einen Termin für die kostenlose Probierversion.

Microsoft und die Turn 10 Studios hatten heute frohe Kunde rund um Forza Motorsport 7 im Gepäck. Das neue Rennspiel für PC und Xbox One hat nun offiziell den Gold-Status erreicht. Damit sind die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen und das Spiel kann für den Verkaufsstart vervielfältigt werden. Einer pünktlichen Veröffentlichung am 03. Oktober 2017 sollte damit nun nichts mehr im Wege stehen.

Diese Ankündigung gilt es natürlich auch noch auf eine andere Art und Weise zu feiern: Die ebenfalls bereits bestätigte Demo-Version hat nun ein Release-Datum erhalten. Demnach werdet ihr euch selbst gänzlich kostenfrei ab dem 19. September 2017 ein Bild vom Titel machen können. Erfreulich: Die Demo erscheint gleichermaßen für PC und Xbox One.

In der Probierversion werdet ihr den Porsche 911 GT2 RS auf einem neuen Kurs in Dubai ausprobieren können. Zudem ist der Mercedes-Benz Tankpool Racing Truck an Bord, der auf dem Mugello Circuit eingesetzt werden darf. Auf dem Nürburgring dürft ihr hingegen in den Nissan NISMO GT-R steigen. Auch dynamische Streckenbedingungen werden in der Demo enthalten sein.