Im Vorfeld der gamescom hat Microsoft zusammen mit Entwickler Turn 10 weitere Details zum kommenden Rennspiel Forza Motorsport 7 bekannt gegeben. Im Fokus stehen dieses Mal die Strecken des PC- und Xbox-One-Racers.

Insgesamt 32 verschiedene Tracks werden im kommenden Rennspiel Forza Motorsport 7 für PC und Xbox One enthalten sein. Das gaben Microsoft und Turn 10 nun via Xbox Wire vor der gamescom in Köln bekannt. Alle echten Strecken wurden dabei - wie bereits in den Vorgängern auch - offiziell lizenziert. Diese wurden allerdings komplett neu gebaut, um den neuen Features des Spiels gerecht zu werden und diese detailgetreu in 4K abbilden zu können.

Ausgewählte Strecken wie Sebring, Nürburgring oder Maple Valley werden über dynamisches Wetter verfügen, so dass ihr während eines Rennens möglicherweise eure Strategie ändern müsst. Die Änderung der Wetterbedingungen wird dabei zufallsgeneriert während des Rennens vorgenommen; eine Vorabauswahl durch euch gibt es in diesem Fall nicht.

Ein weiteres dynamisches Feature ist die Tageszeit. Jede echte Strecke verfügt über echte Himmel, so dass es auch die Tageszeiten, zu denen ihr fahrt, ändern können. Dadurch sollen Rennen stets einzigartig werden.

Wenn Forza Motorsport 7 ab dem 03. Oktober 2017 erhältlich ist, dann dürft ihr euch auf PC und Xbox One über folgende Strecken freuen:

Brands Hatch

Circuit of the Americas

Daytona International Speedway

Dubai Circuit

Homestead-Miami Speedway

Maple Valley Raceway

Autodromo Internazionale del Mugello

Nürburgring

Rio de Janeiro

Sebring International Raceway

Silverstone Racing Circuit

Circuit de Spa-Francorchamps

Suzuka Circuit

Virginia International Raceway

Yas Marina Circuit

Bernese Alps

Mount Panorama Circuit

Circuit de Catalunya

Hockenheim-Ring

Indianapolis Motor Speedway

Sonoma Raceway

Mazda Raceway Laguna Seca

Le Mans Circuit de la Sarthe

Lime Rock

Long Beach

Autodromo Nazionale Monza

Test Track Airfield

Prague

Road America

Road Atlanta

Top Gear

Watkins Glen