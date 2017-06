Ein weiterer Leak vor der Microsoft-Pressekonferenz am heutigen Abend beschäftigt sich mit der Fortsetzung der Rennspiel-Reihe Forza Motorsport.

Screenshot aus dem Vorgänger Forza Motorsport 6

Wie IndianNoob berichtet, wird Microsoft heute Abend nicht nur Ori and the Will of the Wisps vorstellen, sondern auch Forza Motorsport 7. Zudem nennt die Seite auch direkt einen potentiellen Erscheinungstermin: den 03. Oktober 2017.

Die Veröffentlichung soll natürlich für die Xbox One erfolgen; ob auch der PC bedient wird, ist noch nicht bekannt. Klarheit dürfte die E3-Pressekonferenz von Microsoft ab 23:00 Uhr liefern.