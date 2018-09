Ab dem 02. Oktoer 2018 wird Forza Horizon 4 für PC und Xbox One erhältlich sein, doch recht unerwartet werdet ihr euch schon früher selbst ein Bild vom Rennspiel machen können - nämlich ab heute.

Im Laufe des Tages soll nämlich ohne vorherige Ankündigung eine spielbare Demo zu Forza Horizon 4 zum Download bereitgestellt werden. Entsprechende Hinweise gab es zuvor im Netz bereits, eine offizielle Ankündigung aber wie gesagt eben nicht.

Im Online-Shop von Microsoft wird die Demo nun aber explizit aufgeführt - samt Release-Datum am 12.09.2018, auch wenn ein Download derzeit noch nicht möglich ist. Fest steht aber offenbar schon, dass der Download der Demo 27,83 GB schwer sein wird. Herunterladen dürftet ihr das Ganze dann wohl ab heute Abend können.

Zu den konkreten Inhalten in der Demo gibt es darüber hinaus leider keine Angaben, so dass wir euch nicht verraten können, wieviele der mehr als 450 Karossen der Vollversion in der offenen Spielwelt in Großbritannien enthalten sind. Auch zum Umfang der in der Demo zugänglichen Spielwelt gibt es indes keine Angaben.

Solltet ihr die Demo nicht auf der Xbox One, sondern auf dem PC zocken wollen, dann gibt es aber immerhin Angaben zu den Systemanforderungen, die wie folgt aussehen:

Minimale Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10, 64-bit

Prozessor: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz oder Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Grafikkarte: NVIDIA 650TI oder NVIDIA GT 740 oder AMD R7 250x

Speicher: 8 GB RAM

DirectX 12

Empfohlene Systemkonfiguration



Betriebssystem: Windows 10, 64-bit

Prozessor: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

Grafikkarte: NVIDIA GTX 970 oder NVIDIA GTX 1060 3GB oder AMD R9 290x oder AMD RX 470

Speicher: 12 GB RAM

DirectX 12