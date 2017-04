Nach dem winterlichen Blizzard Mountain haben Microsoft und Playground Games heute die zweite Erweiterung für Forza Horizon 3 vorgestellt - und die sorgt für allerlei Überraschung.

Zusammen mit der bekannten Spielzeugauto-Marke Hot Wheels von Mattel haben die Entwickler das neue Paket geschnürt. Enthalten sind darin sechs Inseln vor der Küste Australiens, die mit einem Netz aus den bekannten, orangenen Hot-Wheels-Strecken verbunden sind - inklusive Loopings, Stunts, Half-Pipes, Korkenzieher und Geschwindigkeits-Boosts.

Mit dabei sind neben 28 neuen Achievements mit insgesamt 500 Punkten auch zehn neue Fahrzeuge und neue Scheunenfunde:

1969 Hot Wheels Twin Mill

2011 Hot Wheels Bone Shaker

2012 Hot Wheels Rip Rod

2005 Hot Wheels Ford Mustang

2016 Jeep Trailcat

2016 Zenvo ST1

2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38

2010 Pagani Zonda R

1972 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49

Last but not least bringt die Erweiterung eine Mehrspieler-Arena mit, in der ihr gegen Freunde antreten könnt, sowie ein Stunt-Swap-Feature, mit dem ihr eure Stunt-Strecken verändern und dann mit euren Freunden teilen könnt.

Der Hot-Wheels-DLC wird ab dem 09. Mai verfügbar sein, entweder einzeln für 19,99 Euro oder als Teil des Expansion Pass.