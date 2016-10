Laut inoffiziellen Quellen scheint die Xbox One-Version von Forza Horizon 3 viel beliebter als die PC-Version zu sein. Das hat jedenfalls ein Branchen-Insider bekannt gegeben.

Mit Forza Horizon 3 haben die Jungs und Mädels von Playground Games eines der besten Rennspiele für die Xbox One erschaffen. Dank Play-Anywhere-Funktion kommen auch PC-Spieler in den Genuss, jedoch scheint der Titel bei Konsoleros am beliebtesten zu sein.

So sollen bisher knapp 1,13 Millionen Spieler online gewesen sein, während davon 1,02 Millionen auf die Xbox One-Fassung und der Rest auf die PC-Version entfallen. Da der Titel jedoch auf beiden Plattformen gespielt werden kann, bedeutet das nicht, dass der Titel so oft verkauft wurde. Ihr solltet außerdem beachten, dass es sich dabei um keine offiziellen Zahlen handelt.