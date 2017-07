Dieses Kult-Fahrzeug dürft ihr in Kürze fahren

Spieler des Rennspiels Forza Horizon 3 dürfen sich in Kürze auf ein absoluter Kult-Fahrzeug freuen. Der Regalia aus Final Fantasy XV wird in spielbarer Form in den Titel kommen.

Microsoft und Square Enix haben eine Zusammenarbeit angekündigt, welche die beiden Top-Titel Forza Horizon 3 und Final Fantasy XV betrifft. Das ikonische Kult-Fahrzeug aus dem Rollenspiel-Epos, der Regalia, schafft den Sprung in Microsofts aktuelles Xbox-One-Rennspiel Forza Horizon 3. Das von Noctis und Co. genutzte Vehikel soll ab dem 01. August 2017 zur Verfügung stehen.

Der Regalia ist im Rennspiel ein echtes Biest, setzt dieser doch auf einen V12-Motor mit 7,2 Liter und 536 Pferdestärken. Das Fahrzeug bekommt im Spiel jeder, der Forza Horizon 3 oder Final Fantasy XV bis zum 01. August gespielt hat. Die Einlösung des Fahrzeugs erfolgt per Ingame-Message. Spieler von Final Fantasy XV erhalten einen Code via Xbox Live, den sie zur Einlösung in Forza Horizon 3 einsetzen können, sollten sie sich den Titel zulegen.

Wichtig: Ihr müsst eines der beiden Spiele wirklich bis zum genannten Termin auf der Xbox One installiert und gestartet haben. Im Übrigen ist der Regalia im Racer kostenfrei zu haben. Erste Einblicke gewährt euch das beigefügte Video.