Einfach irre: In einer US-Wüste wurde ein riesiger Hamburger gesichtet, der aus dem Battle-Royale-Kracher Fortnite stammt.

Es ist skurril, was sich in der Wüste außerhalb von Paldale in Kalifornien abspielt. Dort wurde nämlich ein riesengroßer Durr Burger aus Fortnite entdeckt, der mitten im Nirgendwo steht. Was hat es damit auf sich?

Entdeckt wurde das Teil zufällig vom Fotografen Sela Shiloni, der in der Wüste nach einer Location für ein Shooting Ausschau hielt. Auf Twitter zeigte er Fotos und auch ein Video, das den Burger-Fund dokumentiert. Nur ein Stück entfernt steht außerdem ein Polizeiwagen, der ebenfalls aus Fortnite zu stammen scheint. Darüber hinaus ist auf einem Schild zu lesen: "This site is unstable. Beware of possible effects." Ein anderer Hinweis, angebracht an einem Zelt, lautet: "If you can read this you're in range of the anomaly."

What.... is this... I’m in the middle of the desert why is this here??? pic.twitter.com/oTMiGc0Wno — Sela Shiloni (@selashiloni) 6. Juli 2018

Weil Shiloni keine Kenntnis von Fortnite besaß, klärten ihn einige Follower über seinen Fund auf. In der Folge besuchten weitere Leute den Ort: Angeblich erhielten sie von einer Person nahe des Burgers eine Karte mit einer Telefonnummer darauf. Beim Anruf hörten sie ein Geräusch, dass in Fortnite Geräusche begleitet, die ins Rift gezogen werden.

Verbindet sich in der kalifornischen Wüste die Welt aus Fortnite mit unserer Realität? Oder handelt es sich bei dem Ganzen um eine ziemlich coole Aktion, die den Start der 5. Season in Fortnite am 12. Juli einläutet? Wir überlassen euch die Entscheidung ...