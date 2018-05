Fortnite aus dem Hause Epic Games ist vor allen Dingen seit dem Release des Battle-Royale-Ablegers auf diversen Plattformen erfolgreich unterwegs. Eine weitere dürfte sich ganz offensichtlich bald dazu gesellen.

Auch Switch-Inhaber werden womöglich wirklich in den Genuss ihrer Umsetzung von Fortnite kommen. Bislang ist der Multiplayer-Titel von Epic Games auf PC, PS4, Xbox One sowie den Mobile-Plattformen iOS und Android erhältlich. Dass jetzt auch eine Switch-Umsetzung kommt erscheint logisch - und dieser Umstand wurde nun offenbar versehentlich durch den zuständigen Entwickler geleakt.

Verantwortlich für den neuen Bericht sind nämlich die Iron Galaxy Studios sowie eine neue Stellenausschreibung. Das Studio hatte zuvor bereits das RPG-Epos The Elder Scrolls V: Skyrim für die Switch umgesetzt und könnte in Bälde auch eine entsprechende Fortnite-Version auf den Markt bringen.

In der Stellenausschreibung wird ein Director of Game Design gesucht und in der Beschreibung fällt auch folgender Satz: "Unsere bekanntesten kreativen Arbeiten sind das hoch gelobte Killer Instinct und Divekick; diese werden ergänzt von unseren technisch hervorragenden Switch-Portierungen von Fortnite und Skyrim."

Doof nur, dass bislang nur die Skyrim-Version offiziell ist, eine Switch-Portierung von Fortnite bis dato aber nicht offiziell angekündigt wurde. Das scheint nun aber nur noch eine Frage der Zeit zu sein, oder doch nicht? Auf der offiziellen Webseite lautet die Formulierung anders, nämlich: "Wir sind bekannt für unsere exzellente Arbeit an Killer Instinct, Fortnite und der Umsetzung von Skyrim für die Switch." Und Fortnite, nämlich die Mobile-Version, gehört sehr wohl bereits zum Portfolio von Iron Galaxy. Es ist also nicht auszuschließen, dass es sich lediglich um eine falsche Formulierung gehandelt hat.

Andererseits hat es zuletzt schon häufiger Gerüchte um eine Switch-Portierung gegeben. Wir halten euch jedenfalls auf dem Laufenden!