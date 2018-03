Weitere kostenlose Gegenstände via Twitch Prime

Via Twitch Prime könnt ihr euch neuerdings ja nicht nur regelmäßig neue PC-Vollversionen sichern, sondern darüber hinaus auch noch Goodies in diversen Top-Titeln. Dazu zählt weiterhin auch Epics Erfolgstitel Fortnite: Battle Royale.

Bereits vor einigen Wochen berichteten wir, dass Abonnenten von Twitch Prime nun auch in aktuellen Top-Spielen wie Fortnite profitieren. Wer dabei ist, bekommt nämlich darüber regelmäßig neue Gegenstände. Habt ihr euch bereits das "Fortnite Twitch Prime Pack" gesichert, dann profitiert ihr nun weiter, denn jetzt wurde weiterer Content offiziell bestätigt.

So sollen Fortnite-Spieler zukünftig via Twitch Prime regelmäßig neue Gegenstände an die Hand bekommen. Bereits ab dem morgigen Donnerstag wird das bestehende Paket demnach um die "Battle Royale Instigator Pickaxe" ergänzt, die ihr auf dem Bild weiter oben ansehen könnt.

Für die kommenden Wochen wurden zudem weitere Fortnite-Inhalte via Twitch Prime versprochen, wenngleich man gegenwärtig offen ließ, worum es sich dabei handeln wird. Möglich sind dann beispielsweise auch wieder neue Outfits, wobei dann stets zu klären ist, ob sich diese nur im Save-the-World- oder auch im Battle-Royale-Modus des Spiels einsetzen lassen.

Mit der "Guided Missile" wird Fortnite bald auch eine neue Waffe im Battle-Royale-Modus erhalten. Zudem beginnen morgen die Herausforderungen der Woche 6 mit sieben weiteren Chancen, sich zusätzliche Battle Stars und Erfahrungspunkte zu sichern, falls ich euch für den Battle Pass eingetragen habt.