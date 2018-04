Fortnite aus dem Hause Epic Games schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Nachdem man dem Battle-Royale-Konkurrenten PUBG das Leben immer schwerer gemacht hat, um diesen bisweilen zu überflügeln, muss in einer anderen Kategorie nun Minecraft dran glauben.

Während im Battle-Royale-Genre lange Zeit PUBG das Sagen hatte, bevor der Bluehole-Titel von Fortnite mitunter überflügelt wurde, hatte Dauerbrenner Minecraft für eine gefühlte Ewigkeit die meisten Zuschauer bei YouTube für sich verbuchen können. Allerdings muss sich der Titel nun ebenfalls dem aktuellen Koloss von Epic Games geschlagen geben.

Es war zuletzt schon häufiger publik geworden, dass Fortnite von Epic derzeit DER Trend schlechthin auf Streaming-Plattformen wie YouTube ist. Jetzt lässt sich auch anhand von Statistiken belegen, dass der Titel dem bisherigen Gaming-Spitzenreiter Minecraft den Rang abgelaufen hat. Kurzum: Fortnite zählt im Gaming-Bereich nun die meisten Zuschauer bei YouTube - und knackt dabei mal eben so alle Rekorde, die zuvor Minecraft für sich verbuchen konnte.

So zählt Fortnite mittlerweile die meisten Videos zu einem Videospiel, die in einem einzigen Monat jemals hochgeladen wurden; ein Turnier zog zuletzt 42 Millionen Live-Views und in der Spitze 1,1 Millionen Zuschauer an. Soweit wurde das bereits unlängst kommuniziert, eine detailliertere Auswertung hat nun aber Matchmade.tv vorgelegt. Den vollständigen Bericht der Marketing-Plattform könnt ihr auf dieser Webseite nachlesen. Aus diesem geht unter anderem hervor, wie sehr sich die Zuschauerzahlen von Fortnite seit August 2017 vervielfacht haben. Im Februar 2018 war das Spiel dann endgültig an Minecraft in Sachen Zuschauerzahlen vorbei gezogen - und befindet sich weiter auf dem Vormarsch.

Im Gegenzug haben Konkurrenten wie PUBG oder andere populäre Titel wie Clash Royale was die Zuschauerzahlen betrifft Federn lassen müssen. Besonders erwähnenswert dabei ist, wie schnell das Wachstum von Fortnite zugenommen hat. Eine Milliarde YouTube-Views erreichte das Spiel nur fünf Monate nach dem Launch und die Zuschauerzahlen wuchsen allein von Januar auf Februar 2018 um sagenhafte 151 Prozent an. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Fortnite die Gesamtzuschauerzahl Minecrafts von sechs Millionen auch noch knacken wird.