Dem seit langer Zeit in Entwicklung befindlichen Fortnite wurde zuletzt ja ein Termin verpasst. Nun hat sich auch ein hiesiger Vertriebspartner gefunden.

Wie in einer Pressemeldung bestätigt wird, sind Gearbox Publishing und Koch Media eine entsprechende Kooperation eingegangen, um das Spiel gemeinsam in Europa sowie den restlichen PAL-Gebieten zu veröffentliche. Die Handelsersion für PS4, Xbox One und PC ist für den 21. Juli 2017 eingeplant.

Käufer der Retail-Box erhalten das Spiel zusammen mit dem Gründer-Paket, das Beute, Waffen und Helden zusätzlich beinhaltet. Darüber hinaus könnt ihr auf diesem Weg auch früher in das Spiel einsteigen als Käufer der regulären digitalen Spielversion. Entwickelt wird das Spiel von Kult-Entwickler Epic Games.