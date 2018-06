Fortnite hat sich seit dem Release der Free-to-Play-Variante Battle Royale zu einem der populärsten Titel entwickelt. Epic Games werkelt weiter am Spiel und hat das nächste Update veröffentlicht, das eine der beliebtesten Waffen spürbar abschwächt.

Epic Games werkelt weiter am Erfolgstitel Fortnite: Battle Royale und hat nun Update 4.3 veröffentlicht. Dieses liefert euch mit der Bouncer Trap wieder eine neue Falle, doch es gibt auch spielerische Änderungen, die deutlicher ausfallen.

So hat der Entwickler auch am Balancing geschraubt und mit den Shotguns eine der beliebtesten und am häufigsten genutzten Waffengattungen spürbar abgeschwächt. In einer Stellungnahme sagte man diesbezüglich, dass Shotguns "häufiger genutzt werden, als wir uns das wünschen", was vor allen Dingen daran gelegen haben dürfte, dass die Waffen schlicht zu stark waren.

Das soll sich in der Version 4.3 nun ändern, denn der durch eine Shotgun angerichtete Schaden wurde reduziert, ebenso wie der zugehörige Multiplikator für einen Kopftreffer. Betroffen sind sowohl die Pump als auch die Tactical Shotgun. Im Gegenzug wurden Fallen weiter aufgewertet, so dass diese jetzt mehr Schaden anrichten. Details könnt ihr dem weiter unten aufgeführten Patch-Log entnehmen.

Auch in Zukunft will Epic Games die Spieldaten genau auswerten und - falls erforderlich - am Balancing schrauben.

Die Balancing-Änderungen in Version 4.3 im Überblick:

Shotgun Balance

- Pump Shotgun

Headshot multiplier reduced from 2.5 to 2.0

Damage reduced from 90/95 to 80/85

- Tactical Shotgun

Headshot multiplier reduced from 2.5 to 2.0

Trap Balance

Trap Damage increased from 75 to 150

Building Adjustments

Damage fall-off vs. structures removed for Rifles, SMGs, Pistols, and LMGs.

C4 structure explosion radius increased from 400 to 600.

Resource Availability / Launcher Effectiveness

- Supply Llama

Decreased material stacks from 500 to 200 per resource.

Explosive Ammo removed.

- Floor loot materials

Material drop chances in floor loot reduced by 33%.

Material stack sizes in floor loot reduced by 33%.

- Ammo availability

Light Ammo stack sizes increased from 12 to 18.

Explosive Ammo availability decreased 50%.

- Minigun

Accuracy increased by 10%.

Light Ammo spawn increased from 60 to 90.

Damage against structures increased from 25 to 30.

- Teams of 20 Storm Damage per tick

Storm circle 1 damage per tick decreased from 10 to 1.

Storm circle 2 damage per tick decreased from 10 to 2.

Storm circle 3 damage per tick decreased from 10 to 4.

Storm circle 4 damage per tick decreased from 10 to 8.