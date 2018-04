Epic Games verpasst seinem Dauerbrenner Fortnite das nächste Update. Dieses bringt neben einer neuen Wumme nun auch einen bereits angekündigten Spielmodus mit sich.

Epic Games hat das Update auf Version 3.5.2 für Fortnite veröffentlicht und spendiert dabei sowohl Spielern des Battle-Royale-Teils als auch des PvE-Parts Save the World neue Inhalte. In Battle Royale erhatet ihr mit der zuvor bereits angedeuteten Light-Machine Gun (LMG) eine neue Wumme an die Hand. Die Waffe verfügt über eine hohe Magazinkapazität und Feuerrate, benötigt aber eine ganze Weile beim Nachladen.

Daneben wurde nun auch die optimierte und überarbeitete Version des 50vs50-Modus für begrenzte Zeit verfügbar gemacht. Dabei treten zwei Teams bestehend aus 50 Spielern in einem Battle-Royale-Match gegeneinander an.

Im PvE-Teil Save the World erwartet euch mit "Into the Storm: Encore" ein neuer Inhalt. Dabei müsst ihr euch in verschiedenen Herausforderungen beweisen, um einen neuen Cyberpunk-Helden eurer Wahl freizuschalten. Zudem gibt es mit der Mercury LMG auch hier eine neue Waffe.

Über die frischen Inhalte hinaus wurden weitere Bugs ausgemerzt und Fehler behoben.