Trotz Sony-Abneigung: Cross-Play mit Xbox One heimlich getestet

Cross-Play war in der jüngeren Vergangenheit öfter ein großes Thema, insbesondere da sich Sony einem solchen Feature verschließt. Das würde ein Zusammenspiel zwischen PS4- und Xbox-One-Gamern grundsätzlich möglich machen. Eine Pionierrolle in diesem Bereich könnte nun klammheimlich Epic Games einnehmen.

Erst im Juli hatte Epic Games nach jahrelanger Entwicklung Fortnite veröffentlicht. Mit dem Spiel könnte das Entwicklerstudio nun gewissermaßen eine Pionierrolle in Sachen Cross-Play einnehmen, nachdem sich Sony dem Thema grundsätzlich verschließt. Andere Spiele, darunter beispielsweise Minecraft, strebten eine Cross-Play-Möglichkeit zwischen PS4- und Xbox-One-Gamern an, erteilten dieser aber aufgrund der Sony-Abneigung eine Absage.

Epic Games hat nun aber heimlich, still und leise Cross-Play zwischen den beiden konkurrierenden Plattformen am Wochenende freigeschaltet, so dass PS4- und Xbox-One-Spieler miteinander zocken konnten. Die Meldung kommt insoweit überraschend, als dass das Studio diesbezüglich keinerlei Ankündigung machte. Nichtsdestotrotz wäre Fortnite damit der erste aktuelle Titel, der Cross-Plattform-Play zwischen Sony- und Microsoft-Konsolen ermöglicht. Das Spiel unterstützt bereits Cross-Play zwischen PC und PS4, ebenso wie es beispielsweise Epics MOBA Paragon tut.

Den Umstand, dass nun wohl auch Cross-Play mit der Xbox One zumindest vorübergehend verfügbar war, stellten mehrere PS4-Spieler fest und teilten ihre Erfahrung via Reddit mit. Diese wurde dadurch gestützt, dass Spieler im Game mit Leerzeichen im Gamertag gesichtet wurden, etwas, das lediglich via Xbox Live unterstützt wird. Bei weiteren Nachforschungen fanden die PS4-Spieler heraus, dass diese Gamertags tatsächlich Xbox-One-Spielern zuzuordnen sind, auf die sie im Spiel getroffen sind.

Im weiteren Verlauf des Reddit-Threads sagte ein Xbox-One-Spieler aus, dass er in der Tat eine Partie in Fortnite mit seinem Sohn, der auf der PS4 zockte, gemeinsam spielen konnte. Epic Games schob wenig später eine kurze offizielle Stellungnahme nach, bestätigte diesen Umstand und sprach von einem "Fehler, der mittlerweile behoben" worden sei.