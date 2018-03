Fortnite hat ja schon in mehreren Kategorien selbst Platzhirsch PUBG den Rang abgelaufen. Jetzt hat der Titel von Epic Games wieder einmal einen neuen Rekord aufgestellt.

Fortnite, speziell der Free-to-Play-Ableger Fortnite: Battle Royale, ist derzeit ja unglaublich populär - und das äußerst sich nun auch in einem frischen YouTube-Rekord, der sich sehen lassen kann. Nachdem der populäre YouTuber elrubius früher in dieser Woche für Aufsehen sorgte, als sein Stream eines Fortnite-Turniers sage und schreibe mehr als eine Million Zuschauer gleichzeitig anzog, gibt es nun schon wieder einen neueren Rekord.

Ryan Watt, der für die Content & Gaming Partnership Teams bei YouTube verantwortlich ist, hat sich nun via Twitter zu Wort gemeldet und bestätigt, dass Fortnite mittlerweile mehr Rekorde auf der Plattform innehat. So wurden zum Epic-Titel mehr Videos in einem einzigen Videospiel hochgeladen, als jemals zuvor zu einem Videospiel.

Aber auch zu den Zuschauerzahlen äußerte sich Watt konkreter. Insgesamt soll das Fortnite-Turnier unlängst demnach satte 42 Millionen Live-Zuschauer angezogen haben. In der Spitze sei der Rekord noch auf einen Wert von 1,1 Millionen Zuschauern gleichzeitig gesteigert worden! Kurzum: Fortnite ist derzeit der größte Gaming-Trend auf YouTube. Und dieser Trend dürfte mit dem Release der Mobile-Variante des Spiels zunächst wohl auch kaum kleiner werden!