Fortnite war bereits auf PC, PS4 und Xbox One ein voller Erfolg, als Epic Games den Titel plötzlich auch für iOS veröffentlichte. Auf der Mobile-Plattform von Apple ging die Erfolgsgeschichte nahtlos weiter - für die Macher auch in finanzieller Hinsicht.

Für Epic Games war es wohl ein sehr gute Entscheidung, Fortnite nach dem Battle-Royale-Erfolg nun auch auf mobile Endgeräte zu bringen. Die Portierung jedenfalls hat sich in finanzieller Hinsicht bereits in den ersten Tagen und Wochen voll ausgezahlt.

Früher in dieser Woche war das Spiel auf iOS für alle Spieler zugänglich geworden, nachdem es zuvor ausschließlich auf Einladung hin zur Verfügung stand. Allein dieser Zeit spielte die Mobile-Portierung sage und schreibe 1,8 Millionen Dollar für Epic Games ein.

Laut den Analysten von Sensor Tower avancierte Fortnite nicht erst seit dem generellen Release, sondern bereits seit der vorherigen Beta zu einem der erfolgreichsten Mobile-Launches aller Zeiten. Seit dem ersten Release sind in gerade einmal 20 Tagen bereits 15 Millionen Dollar Umsatz zusammen gekommen. Die generelle Veröffentlichung sorgte noch einmal für einen deutlichen Schub. Gegenüber dem vorherigen Tagesdurchschnitt von 620.000 US-Dollar in der Invite-Only-Phase legte das Spiel seit dem 02. April 2018 noch einmal um 197 Prozent zusätzlich pro Tag zu.

Auch der Verbreitungsgrad des Spiels hat sukzessive zugenommen und liegt mittlerweile bei über elf Millionen Installationen seit der Erstveröffentlichung. Zuletzt war das Spiel im App Store in über 20 Regionen auf Platz 1 der Charts zu finden. Die Analysten gehen davon aus, dass Fortnite Mobile künftig pro Tag im Schnitt drei Millionen Dollar Umsatz einfahren könnte, wenn auch die Android-Version veröffentlicht wurde. Diese steht bis dato noch aus und hat noch keinen Release-Termin.

In den letzten sieben Tagen jedenfalls lag der Umsatz von Fortnite Mobile allein in den Vereinigten Staaten bei 6,4 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Auf den weiteren Plätzen folgen Candy Crush Saga mit 5,8 Millionen Dollar, Clash of Clans mit 4,1 Millionen und Pokémon GO mit 2,7 Millionen.