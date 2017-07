So gut verlief der Launch für Epic Games

Erst in der vergangenen Woche hat Epic Games nach langer Entwicklungszeit Fortnite unter anderem für PC veröffentlicht. Der Launch verlief dabei durchaus nach dem Geschmack des Unternehmens.

Nachdem sich die Community lange Zeit bis zum Release von Epics Fortnite gedulden musste, ist in der vergangenen Woche endlich eine Early-Access-Version veröffentlicht worden. Immerhin befand sich das Action-Aufbauspiel da schon über fünf Jahre in der Mache, so dass es durchaus Zeit dafür wurde. Das Interesse der Spieler hat aufgrund der langen Wartezeit aber ganz offensichtlich nicht gelitten.

Wie das Unternehmen nun in Person von Darren Sugg, seines Zeichens Creative Director, via Twitter bestätigte, hat sich besagte Early-Access-Version binnen der ersten 24 Stunden direkt über 500.000 Mal verkauft. Logisch, dass Sugg da erst einmal artig Danke sagt.

Sobald die fertige Vollversion von Fortnite erscheinen wird, soll das Spiel von Epic Games auf ein Free-to-Play-Modell setzen. Dafür hat man das kommende Jahr 2018 anvisiert. Die Early-Access-Version kostet - je nach Edition - dagegen aktuell zwischen 39,99 und 149,99 US-Dollar. Auch von diesem Preis ließen sich Spieler offenbar nicht abschrecken.