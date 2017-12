So geht es mit dem PUBG-Konkurrenten jetzt weiter

Schenkt man jüngsten Berichten Glauben, dann hat Fortnite: Battle Royale im Oktober sogar mehr Spieler angezogen, als der eigentliche Battle-Royale-Platzhirsch PlayerUnknown's Battlegrounds. Auf diesem Erfolg will sich Epic Games nicht ausruhen und hat nun frische Inhalte angekündigt.

Wer rastet, rostet ... heißt es ja gemeinhin. Und das hat sich offenbar auch Epic Games in Anbetracht des aktuellen Erfolges von Fortnite: Battle Royale gedacht. Damit die Erfolgswelle des kostenfreien PUBG-Konkurrenten so schnell nicht endet, hat man nun eine Roadmap veröffentlicht, wie es mit dem Spiel künftig weiter gehen soll.

Eine der größten Änderungen soll in absehbarer Zeit die Tatsache sein, dass man der großen Karte viele weitere POIs (Points of Interest) spendiert. Dadurch sollen diverse Leerräume auf der Karte ausgefüllt werden, beispielsweise mit einer neuen Stadt oder auch durch anders gelagerte Updates bereits existierender Bereiche in den Gebirgs- und Sumpfregionen. Unter anderem sollen neue Artworks Einzug erhalten.

Der zweite wichtige Punkt ist die Überarbeitung des Inventars, das ein aufgeräumteres Interface spendiert bekommen soll, wodurch Aufgaben leichter von der Hand gehen werden. Auch die Neugestaltung der Quickbar mit dem Controller wird einfacher gestaltet werden.

Nach Partien soll es künftig noch detailliertere Statistiken geben; die Funktion, Spieler als Teamkiller zu melden, wird ebenfalls ausgebaut. Selbiges trifft auf die sozialen Feature zu, so dass ihr künftig Freunde einfacher finden und mit diesen Spielen können sollt. Allerhand kosmetischer Optimierungen durch neue Modelle und Charaktere sind auch in Planung.