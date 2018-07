Heute ist es soweit: Die fünfte Saison von Fortnite geht an den Start. Darin stecken zahlreiche neue Inhalte – wir verraten euch alles Wichtige zum großen Update.

Am heutigen Donnerstag geht Fortnite in seine inzwischen fünfte Saison. Es wurde im Vorfeld viel spekuliert und gerätselt, welche Inhalte wohl im Update stecken werden. Damit ist Schluss, denn ab sofort gibt es Gewissheit. Also legen wir los und sagen euch, was in der fünften Saison steckt.

Diesmal prallen in Fortnite Welten aufeinander: Wikingerschiffe, Wüstenaußenposten und antike Statuen sind überall auf der Karte aufgetaucht. Steigt mit eurem Team in den neuen Allradkarren und erforscht diese Mysterien im Battle-Royale-Modus. Vielleicht entdeckt ihr unterwegs Risse auf der Karte, die durchquert werden können – wenn ihr euch traut ...

Im Modus Rette die Welt greift ihr zu Steinschlosswaffen wie Pistole und Gewehr und lasst damit die Funken fliegen. Ebenso steht mit der Hordenherausforderung ein neuer Modus bereit, der Überlebenskampf und Teamarbeit vereint. Ein Trailer stellt euch diese und weitere neue Inhalte vor:

Fortnite - Saison 5 Ankündigungstrailer Der Trailer läutet die inzwischen fünfte Saison in Fortnite ein.

Auch erwartet euch in Saison 5 ein neuer Battle Pass: Für 950 V-Bucks könnt ihr diesen im Spiel kaufen, um Zugriff auf über 100 Level sowie 100 frische Belohnungen zu haben. Zum Battle Pass gibt es ebenfalls einen Trailer:

Fortnite - Battle Pass Saison 5 Trailer Der Trailer zeigt, welche neuen Inhalte euch im Battle Pass von Saison 5 erwarten.

Aber es stecken noch weitere Inhalte in der neuen Saison, beispielsweise die Wildwesthelden für Rette die Welt, die ihr euch während des Roadtrip-Events holen könnt. Selbstverständlich wurden zahlreiche Balancing- und Gameplay-Veränderungen an allen Modi vorgenommen – zu den konkreten Patch-Notes gelangt ihr nach einem Klick auf unsere Quelle. Erste Bilder zur Saison 5 in Fortnite zeigt die nachfolgende Galerie.