Nach anfänglichen Problemen ist der Playground LTM mittlerweile ja in Fortnite live - und das ruft nun auch direkt die ersten kreativen Spieler auf den Plan. Unter anderem wurde schon die populäre Call-of-Duty-Karte Nuketown im Spiel nachgebaut.

Spieler könnten zu viert mittlerweile ja in Sachen Playground-Modus in Fortnite aus dem Vollen schöpfen. Dabei lässt es sich gut ausprobieren und auch in Ruhe bauen, wie nun erste Kreativköpfe beweisen. Diese haben nun nämlich eine fast schon perfekte Nachbildung der populären Karte Nuketown aus Call of Duty erschaffen.

Da Materialien im Playground LTM deutlich schneller spawnen, werden dem eigenen Probiertrieb eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Und so ist es kaum verwunderlich, dass erste Kreationen sehr schnell auch auf YouTube landeten. Einige Spieler haben sogar Regionen, die durch den Meteor zum Ende von Season 3 zerstört wurden, wieder aufgebaut.

Die Nachbildung von Nuketown könnt ihr indes im beigefügten Video begutachten. Dabei wurde Holz für den kompletten Aufbaue in Fortnite eingesetzt. Im Übrigen wollten die Macher aber dem Original der Black-Ops-Karte treu bleiben, soweit dies möglich war. Die vier Gamer haben aber nicht nur die Map gebaut, sondern dann auch direkt ein 2-vs-2-Deathmatch darauf veranstaltet. Viel Spaß mit dem Video!

Fortnite: Battle Royale ist für PC, PS4, Xbox One, Switch und Mobile-Plattformen erhältlich.