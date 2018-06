Der lange angedeutete und erwartete Playground-Modus könnte - zumindest für eine begrenzte Zeit - schon bald im Kassenschlager Fortnite: Battle Royale verfügbar sein.

Epic Games hat mit einer kurzen Nachricht aufhorchen lassen. In dieser heißt es: "Playground LTM - Coming Soon!"

Kurzum: Fans dürfen sich vermutlich schon im Laufe dieser Woche auf den Release des zeitlich begrenzt verfügbaren Playground-Spielmodus freuen, der schon länger angedeutet und erwartet worden war. Im Playground-Modus werdet ihr Spielinhalte simpel erkunden und ausprobieren können; die kompetitiven Aspekte des Matchmaking werden dabei ad acta gelegt.

LTM steht für "limited time mode", so dass der Playground-Modus leider Gottes zunächst nicht dauerhaft implementiert wird. Sollte sich der Testlauf für Epic Games aber erfolgreich erweisen, könnte sich das ja in Zukunft noch ändern. Schließlich ließ Epic-Sprecher NeuronBasher via Reddit in einem Statement auch verlauten, dass der Entwickler selbst schon sehr gespannt sei, welche verrückten Dinge die Spieler im Playground-Modus ausprobieren werden.

Für Epic Games ist der Modus zudem ein erster Schritt zu einem kreativen Modus in Fortnite: Battle Royale. Die Matches sollen länger als sonst ausfallen, es wird zusätzliche Ressourcen zum rumprobieren geben und es gibt mehr Loot auf der Map. Auch die Respawn-Mechanik ist aktiviert. Angekündigt wurde der Modus schon vor über einem Monat.