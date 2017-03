Offene Beta noch in diesem Jahr?

Möglicherweise noch im weiteren Verlauf dieses Jahres werdet ihr erstmals selbst Hand an den Titel Fortnite aus dem Hause Epic Games anlegen können.

Epic Games zeigte gestern auf der Game Developers Conference seine aktuelle Version der Unreal Engine 4 und präsentierte im Zuge dessen auch eines der hauseigenen Projekte abermals. Die Rede ist natürlich von Fortnite, das sich eigentlich längst zumindest in einer Beta-Testphase hätte befinden sollen. Möglicherweise gibt es nun zumindest Licht am Ende des Tunnels. Fortnite ist immerhin das erste neue Spiel, das Epic Games seit Gears of War angekündigt hatte.

Wie PC Gamer berichtet, ließ Epics Tim Sweeney während der GDC-Präsentation vom Stapel, dass Fortnite noch im Laufe dieses Jahres ausgeliefert werden soll. Die ebenfalls anwesenden Kollegen von Polygon interpretieren die Aussagen etwas konservativer und sprechen zumindest von einem Beta-Release bis 2018. So oder so: Es geht endlich vorwärts mit Fortnite und die Chancen stehen gut, dass ihr noch 2017 in die Spielwelt eintauchen dürft.

Fortnite befindet sich bereits seit 2011 in Entwicklung, eine Beta wird seitens Epic Games bereits seit 2013 versprochen. Obwohl es zwischenzeitlich sehr ruhig um den Titel geworden war, wurde dieser - ganz offensichtlich - nicht eingestellt, auch wenn es häufiger derartige Gerüchte gab.