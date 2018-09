Epic Games hält die Spieler in Fortnite durch immer neue Spielinhalte sowie neue Ingame-Events bei der Stange. Jetzt hat man die nächste Veranstaltung für kompetitive Gamer ausgerufen.

Wer sich gerne mit anderen Spielern misst, insbesondere im aktuellen Battle-Royale-Hit Fortnite, der darf sich freuen. Nur wenige Wochen nach dem Summer Skirmish hat Entwickler Epic Games nun nämlich das Fall Skirmish offiziell via Twitter angekündigt. Dabei handelt es sich um ein neues kompetitives Event, das schon bald starten soll.

Im Rahmen des Fall Skirmish können Spieler nicht weniger als 10 Millionen US-Dollar Preisgeld abstauben. Das Geld wird dabei auf die besten Teilnehmer des Turniers aufgeteilt, welches insgesamt sechs Wochen lang andauern soll.

Gegenwärtig sind noch keine weiteren Infos zum Ablauf des neuen Turniers bekannt. Läuft alles so ab, wie beim Summer Skirmish, dann wird es eine Reihe sich wechselnder Spielmodi geben, die ihr meistern müsst. Populäre Fortnite-Persönlichkeiten werden wohl dabei helfen, das Event auszutragen. Zuletzt hatte Epic verschiedene professionelle Spieler in verschiedenen Events und per Stream eingebunden.