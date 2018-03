Epic Games überraschte in der vergangenen Woche mit der Ankündigung von Fortnite: Battle Royale für iOS und Android. Cross-Play schien dabei zunächst PS4-Spielern vorbehalten, doch auch Xbox-Gamer kommen nun in den Genuss.

Als Fortnite: Battle Royale für iOS und Android angekündigt wurde, was an sich schon recht überraschend kam, verblüffte Epic Games zudem mit der Bestätigung, dass auch Cross-Play mit Sonys PlayStation 4 unterstützt wird. Selbst Spielfortschritte sollen zwischen den Plattformen geteilt werden, ebenso Ingame-Einkäufe. Dem Vernehmen nach schauten Xbox-One-Spieler dabei in die Röhre, doch dem ist nun doch nicht so.

So haben die Entwickler mittlerweile bestätigt, dass Cross-Play, Cross-Progression und Cross-Purchase jeweils zwischen mobilen Plattformen und PC, Mac, Xbox One und PS4 funktionieren werden. Damit sollten Xbox-Spieler, die sich auch für die neue Mobile-Version interessieren, aufatmen können.

Weiter noch: Laut Epic arbeite man schon seit mehreren Monaten daran, die Cross-Features zwischen den Plattformen möglich zu machen. Spieler dürfte daher auch ein durchaus ausgereiftes Ergebnis erwarten.

Generell wird das Cross-Play mit Fortnite: Battle Royale auf eine neue Stufe gehoben, sieht man einmal von einer Ausnahme ab: Spiele zwischen PS4- und Xbox-One-Gamern werden auch zukünftig bis auf Weiteres nicht ermöglicht, wohl aber Partien auf den beiden genannten Konsolen zusammen mit PC-, Mac- und Mobile-Spielern.