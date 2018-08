Neuer LTM + alle weiteren Änderungen in Version 5.20

Epic Games hat dem aktuellen Top-Titel Fortnite das nächste Update auf Version 5.20 spendiert und dabei wieder etliche Neuerungen eingeführt. Unter anderem gibt es einen neuen Limited Time Mode namens "Steady Storm".

Epic Games hat gestern das Update auf Version 5.20 zu Fortnite aufgespielt und spendiert Gamern damit wieder frische Inhalte im angesagten Blockbuster. Wie zuvor bereits geleakt, wurde dabei auch die doppelläufige Schrotflinte im Battle-Royale-Modus als neue Wumme bestätigt. Mit ihren zwei Schuss hat die Waffe ordentlich was drauf und ist auf kurze Distanz verheerend, allerdings solltet ihr tunlichst auch treffen.

Mit "Steady Storm" beziehungsweise "Beständiger Sturm" gibt es außerdem auch einen neuen Limited Time Mode. Wie in den meisten Battle-Royale-Titeln gibt es auch in Fortnite einen sich immer weiter schließenden Kreis, den sogenannten Sturm. Im neuen LTM folgt dieser aber nicht dem gewöhnlichen zeitlichen Ablauf inklusive sicherer Zonen. Stattdessen schließt sich der Kreis nun konstant und auf zufallsbasierte Art und Weise ohne diese Safe Zones. Ihr müsst also immer einen Blick auf die Karte werfen, wo das Mitte des Sturmauges liegt.

Im PvE-Part Save the World schafft Ragnarok den Sprung als Mythic Outlander Hero vom Battle-Royale-Modus und kann nun dort ebenfalls seine Fähigkeit "Seismischer Stoß" entfalten. Zudem git es einige neue Hordenherausforderungen.

Die kompletten Patch-Notes, die sehr umfangreich ausgefallen sind, gibt es auf der offiziellen Webseite zu Fortnite für euch.