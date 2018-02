Epic Games hat seinem Battle-Royale-Erfolgstitel Fortnite einen weiteren Spielmodus spendiert. Dieser ist jedoch nur zeitlich begrenzt verfügbar. Dafür soll es künftig ein weiteres neues Feature geben!

In regelmäßigen Abständen macht Epic Games für einen zeitlich begrenzten Umfang neue Spielmodi in Fortnite: Battle Royale verfügbar, so auch dieses Mal wieder. Wie der Entwickler per Twitter kommunizierte, könnt ihr euch vorübergehend im "Solid Gold Mode" austoben.

Der neue Spielmodus spendiert allen Gamern legendäre Waffen, das heißt jede Wumme, die ihr auf der Karte oder in Kisten findet, ist tödlich. Der "Solid Gold Mode" ist auf Squads beschränkt, ist für Duo- oder Einzelspieler also insoweit nicht zugänglich. Folgende Waffen stehen dabei in legendärer Form zur Verfügung: SCAR, Semi-Auto und Bolt-Action Rifles, die neue Handfeuerwaffe, die schallgedämpfte Pistole, die Minigun und der Raketenwerfer.

Darüber hinaus kündigte Epic Games losgelöst vom neuen Modus auch an, dass ihr euch künftig auf Jetpacks freuen dürft. Weitere Details zu diesem Feature stehen aber noch aus. Über "coming soon" hinaus gibt es beispielsweise auch noch einen Release-Termin hierfür.