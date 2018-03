Fortnite vs. PUBG

Noch vor dem Start der beiden Mobile-Varianten ging der Battle-Royale-Kampf zwischen Fortnite und PUBG in die nächste Runde. Dabei zeichnet sich immer mehr ein Wechsel an der Spitze ab.

PUBG galt monatelang als Platzhirsch im Battle-Royale-Genre und jagte von einem Rekord zum nächsten. Epic Games sprang später mit Fortnite: Battle Royale auf den Zug auf und macht dem Vorreiter den Markt inzwischen mehr und mehr streitig. Im Februar hatte der Epic-Titel schon mehrfach die Nase vorn.

Laut Erhebungen von SuperData hat Fortnite: Battle Royale im abgelaufenen Monat Februar deutlich mehr Twitch-Zuschauer angezogen als PUBG. Während es Fortnite auf 14 Millionen Zuschauer beim Streaming-Anbieter brachte, verzeichnete PUBG "nur" 8,7 Millionen.

Auch in Sachen Umsatz spielt PUBG nur noch die zweite Geige. Fortnite: Battle Royale spielte auf PC und Konsolen im Februar 126 Millionen Dollar ein, PUBG lediglich 103 Millionen Dollar. Allerdings bleibt hier festzuhalten, dass Fortnite auch auf der PS4 vertreten ist, PUBG hingegen noch nicht.

Hat PUBG seine besten Zeiten bereits hinter sich? Aktuell lässt sich das zumindest vermuten, denn die Umsatzzahlen waren im Dezember 2017 am besten, als das Spiel den Early Access auf dem PC verließ und zudem für die Xbox One erschien. Im Gesamtjahr 2017 hatte PUBG noch einen Umsatz von 712 Millionen Dollar verzeichnen können - in lediglich acht Monaten wohlgemerkt.

In Sachen Verkaufszahlen hat PUBG noch die Nase vorn, denn bis Januar gingen 30 Millionen Exemplare für PC und Xbox One über die Ladentheke. Die letzte Meldung in Bezug auf Fortnite: Battle Royale kommt aus dem November, als man bei 20 Millionen Spielern lag. Die Lücke dürfte seither vermutlich geringer, wenn nicht sogar ganz geschlossen worden sein.

Die Analysten führen den mittlerweile größeren Erfolg von Fortnite auf die größere Verfügbarkeit (Stichwort PS4), das Free-to-Play-Modell sowie auch den Cartoon-Look zurück, der jüngere Spielerschichten mehr anspreche.