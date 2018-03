Nach dem Erfolg auf PC, PS4 und Xbox One hat Epic Games Fortnite: Battle Royale via Invite-Event nun auch als Mobile-Version auf iOS veröffentlicht. Kaum geschehen, klingeln beim Entwickler auch schon die Kassen!

Fortnite: Battle Royale ist noch nicht einmal für Android-Geräte und selbst auf iOS nur als Invite-Only-Version zu haben, da entpuppt sich diese Spielversion bereits als absoluter Kassenschlager für Entwickler Epic Games. Der Titel hat bekanntermaßen die App-Store-Charts gestürmt, doch nun gibt es erstmals Aussagen zum erzielten Umsatz.

Laut den App-Analysten von Sensor Tower hat die iOS-Version von Fortnite demnach schon mehr als 1,5 Millionen US-Dollar für Epic Games eingespielt. Der Wert wurde in gerade einmal vier Tagen erreicht, und das obwohl die eingangs erwähnten Einschränkungen ja noch vorliegen. Die Millionenmarke soll bereits nach 72 Stunden geknackt worden sein.

Umsätze werden in der Mobile-Version lediglich durch den Verkauf von kosmetischen Skins etc. erzielt. Dazu ist die Premium-Währung notwendig, die wiederum gegen Echtgeld erworben werden kann - und davon machen offenbar zahlreiche iOS-Spieler Gebrauch. Nicht auszudenken, in welche Richtung der Titel für Epic noch gehen mag, wenn die iOS- und Android-Plattformen einmal generell mit der Spielversion versorgt sind.

Fortnite: Battle Royale schlägt sich auf iOS damit auch im Vergleich zu anderen Blockbustern hervorragend. Pokémon GO brachte es zum Vergleich im gleichen Zeitraum auf 4,9 Millionen Dollar, Clash Royale auf 4,6 Millionen. Es ist fast davon auszugehen, dass Fortnite in ähnliche Regionen vorstoßen hätte können, lägen die zu Beginn erwähnten Beschränkungen nicht vor.