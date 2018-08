Fortnite: Battle Royale ist derzeit ja DER Hype-Titel schlechthin. Jetzt wurde eine weitere Neuerung von Entwickler Epic Games bestätigt, denn künftig sollen diese bestimmten Spielergruppen nicht mehr zusammengeworfen werden.

Fortnite ist ja einer der Titel, der stark für das Thema Cross-Plattform-Gaming einsteht. Das wiederum bringt aber - losgelöst von der Diskussion um die fehlende Unterstützung von Sony auf der PS4 - auch andere Probleme mit sich.

Bislang werden Gamer im Rahmen des Matchmaking-Systems einfach zusammengewürfelt, und zwar unabhängig davon, welche Peripheriegeräte sie verwenden. So können auch Gamer mit Maus und Tastatur auf Spieler mit Controllern treffen, was von etlichen Teilnehmern aber als unfair angesehen wird.

Schließlich ist das Spielen mit Maus und Tastatur meistens noch mehr individualisierbar und in Actionspielen mitunter deutlich genauer, so dass diese Gamer einen Vorteil haben. Epic Games führt in einem kommenden Update daher ein modifziertes Matchmaking ein, um diesen Vorteil auszumerzen.

Das neue Matchmaking sieht vor, dass Spieler mit ähnlichen Peripheriegeräten jeweils in eine Partie versetzt werden - und zwar unabhängig von einer Plattform. Ob ihr nun Maus und Tastatur am PC oder an einer Konsole verwendet: Ihr werdet künftig gegen andere Spieler mit dieser Kombination antreten. Controller-Gamer treffen dann nur noch auf andere Spieler mit Controllern.