Länger werkelte Epic Games am PvE-Titel Fortnite, doch richtig populär wurde dieser erst, als man den kostenfreien PvP-Ableger Fortnite: Battle Royale veröffentlichte. Und gerade an diesem gingen die Arbeiten extrem schnell voran.

Es muss nicht immer Jahre dauern, bis man einen Blockbuster im Videospielbereich landen kann. Klar, Epic Games hatte zuvor schon reichlich Zeit in Fortnite und den PvE-Modus "Save the World" gesteckt. Der populäre Ableger Fortnite: Battle Royale, der nun sogar PUBG die Genre-Krone streitig macht, wurde hingegen extrem schnell entwickelt.

Wie Epic nun bestätigte, hat man mit den Arbeiten an Fortnite: Battle Royale quasi erst nach dem Release von Fortnite: Save the World begonnen. Der PvE-Titel erschien ursprünglich am 21. Juli und erst dann widmete sich das Entwicklerteam ausführlich dem Battle-Royale-Modus. Dieser erschien dann bereits am 26. September 2017 - und benötigte damit nur zwei Monate an Arbeitszeit, denn laut den Entwicklern wurde dieser Modus fast ausschließlich in der Zeit ab dem 25. Juli gefertigt.

Das bisherige Fortnite-Team hat das aber nicht ganz allein in der Kürze der Zeit bewerkstelligt, sondern sich vielmehr Hilfe an Bord geholt. Nachdem die Arbeiten an der Neuauflage von Unreal Tournament quasi eingestellt wurden, ist dieses Team dazu gestoßen, um Fortnite: Battle Royale mitzuentwickeln. Dadurch konnte ein Teil des ursprünglichen Entwicklerteams auch weiterhin an der PvE-Variante "Save the World" werkeln.

Ursprünglich sei es laut Ed Zobrist von Epic Games übrigens auch der Plan gewesen, den Battle-Royale-Modus lediglich als PvP-Modus innerhalb des ursprünglichen Fortnite anzubieten. Damit hätten Spieler auch Geld berappen müssen, denn das klassische Fortnite: Save the World schlägt mit einem Kaufpreis zu Buche, während Fortnite: Battle Royale Free-to-Play ist. Die Entscheidung für diesen Weg wurde erst zwei Wochen vor dem Release getroffen.