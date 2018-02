Seit der Veröffentlichung der Free-to-Play-Version Battle Royale ist Fortnite auf PC, PS4 und Xbox One ja absolut auf Erfolgskurs. Nun könnte der Titel gar noch eine weitere Plattform bereichern.

In Fortnite: Battle Royale endet dieser Tage die zweite Season und Epic Games sowie People Can Fly läuten Season 3 mit einem neuen Battle Pass und frischen Gegenständen und Herausforderungen ein. Das alles bleibt bislang Spielern auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One vorbehalten, doch künftig könnte auch eine weitere Konsole profitieren.

Die Rede ist natürlich von der Switch aus dem Hause Nintendo. Eine potentielle Portierung für die derzeit so erfolgreiche Hybrid-Konsole wurde nun von einem bekannten Insider der Spieleindustrie ins Gespräch gebracht. Der Journalist Marcus Sellars setzte zuletzt kurzerhand einen Tweet ab, der lediglich "Fortnite = Nintendo Switch" umfasst.

Auf Rückfragen, ob er sich eine Switch-Version einfach nur wünsche oder diese tatsächlich bereits in Arbeit sei, antwortete Sellars, dass er bereits entsprechende Infos zugespielt und "Dinge gehört" habe. Dabei bezog er sich auf eine zuverlässige, nicht näher benannte Quelle, die auch einen potentiellen Release-Termin ins Spiel brachte: Im August oder September 2018 soll es soweit und Fortnite: Battle Royale auf der Switch spielbar sein.

Wie immer solltet ihr derartige Gerüchte zunächst mit Vorsicht genießen, denn eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Im Grunde wäre der Schritt, einen erfolgreichen Titel nun auch auf eine der derzeit erfolgreichsten Konsolen zu bringen, aber nur logisch.