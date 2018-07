Fortnite hat sich binnen kurzer Zeit ja zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Der Titel ist extrem erfolgreich und treibt nun auch außerhalb des eigentlichen Spiels mehr und mehr sein Unwesen. Bei der Fussball-WM in Russland kommen nun sogar Jubel-Emots aus dem Online-Actionspiel zum Einsatz.

Wer etwas für Fortnite übrig und sich gestern das WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien angesehen hat, der staunte womöglich mal wieder nicht schlecht, denn auch aus dem Titel von Epic Games gab es erneut etwas zu bewundern. Der französische Superstar Antoine Griezmann feierte seinen zum 2:1 verwandelten Elfmeter nämlich kurzerhand mit einem Emote aus Fortnite.

Wie andere bekannte Persönlichkeiten vor ihm, machte sich Griezmann ein Jubel-Emote aus Fortnite zu Nutze. Konkret handelt es sich um den Emote "Take The L", den er nach dem verwandelten Strafstoß zelebrierte. Damit sind übrigens wahrlich nicht alle Fans einverständen, denn viele halten die Geste für respektlos gegenüber dem gegnerischen Team. Griezmann selbst dürfte das aber herzlich wenig stören.

Gleichzeitig ist es auch nicht das erste Mal, dass der französische Fussballer seine Jubelpose aus Fortnite übernimmt. Schon im Achtelfinale gegen Argentinien sowie im Europa-League-Finale mit Atletico Madrid machte Griezmann davon Gebrauch, eine größere Bühne als gestern dürfte er aber dafür wohl noch nicht gehabt haben.

Caster: "Griezmann with his signature celebration from Fortnite" #WorldCup pic.twitter.com/tBuRig9KF1