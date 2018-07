Der Wahnsinn setzt sich fort: Nach Burger und Auto tauchen nun die Lamas aus Fortnite in den Städten unserer Welt auf ...

Die Verschmelzung dieser Welt mit dem Universum von Fortnite geht offensichtlich weiter! Nachdem erst am vergangenen Wochenende ein riesiger Durr Burger und ein Polizeiwagen in der kalifornischen Wüste entdeckt worden waren, sind inzwischen auch erste Tiere unter uns!

In verschiedenen Großstädten der Welt haben Menschen die Lamas aus dem Spiel entdeckt. Die eigentlich spuckfreudigen Vierbeiner stehen als zahme Figuren in der Gegend herum: Sie wurden unter anderem in Barcelona, London, Paris, Warschau und Köln gesehen. Selbst der Strand in Cannes ist mittlerweile Lama-Territorium. Die Bilder und Fundorte finden sich in einem Sub-Reddit zum Game – dorthin bringt euch unser Link am Ende dieser Meldung.

Genauso wie der Burger verschwanden auch die Lamas im Zuge des spielinternen Blast-Off-Events durch eine Art Riss in Raum und Zeit aus Fortnite. Die ganze Sache dürfte direkt mit der kommenden Season 5 des Spiels zusammenhängen, die am 12. Juli startet. Mal sehen, was noch in unsere Realität herüberschwappt ...