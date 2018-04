Fortnite hat nach den Erfolgen auf PC, PS4 und Xbox One auch auf iOS eingeschlagen - dabei war das Spiel dort noch nicht mal für alle Interessierten verfügbar. Das hat sich nun aber geändert!

Die Erfolgsgeschichte von Fortnite aus dem Hause Epic Games dürfte nun den nächsten Schub bekommen, denn die Mobile-Variante für iOS steht ab sofort allen interessierten Spielern offen. Wer auf dem iPhone oder iPad von Apple zocken möchte, kann sich den Client nun im App Store herunterladen und loslegen.

Die Mobile-Version war bereits zuvor ein absoluter Hit und erklomm in unzähligen Ländern Platz 1 der App-Store-Charts. Besonders dabei: Bis dato war eine Einladung notwendig, um in die iOS-Version einsteigen zu können. Diese Voraussetzung ist nun weggefallen, so dass nun noch einmal unzählige Spieler mehr dazu stoßen sollten.

Zusammen mit dem öffentlichen Release hat Epic Games auch noch einmal die Voraussetzungen der iOS-Version spezifiziert. Demnach ist der Titel kompatibel mit dem iPhone SE, 6S, 7, 8 und X sowie mit dem iPad Mini 4, Air 2, 2017 und Pro. Nicht offiziell unterstützt werden hingegen iPhone 5S, 6, 6 Plus, iPad Air, Mini 2, Mini 3 und iPod Touch.

Eine Android-Version der Mobile-Variante von Fortnite befindet sich noch in der Mache und soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Spezifische Angaben dazu hat Epic Games aber noch nicht gemacht, so dass wir euch an dieser Stelle auch noch keinen Release-Termin nennen können.