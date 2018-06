Einige Spieler haben in Fortnite Hakenkreuze entdeckt. Die Entwickler von Epic Games arbeiten bereits an einer Lösung.

Erst seit kurzer Zeit ist Fortnite auch für die kinderfreundliche Konsole von Nintendo verfügbar und jetzt haben einige Spieler im Titel Hakenkreuze entdeckt. Die Schuld trägt der Bau-Modus des erfolgreichen Spiels von Epic Games, welcher es erlaubt die Symbole durch eine Aneinanderreihung bestimmter Texturen zu erzeugen. Aufgefallen ist dies vier Spielern, die eine Tanzfläche konstruieren wollten und plötzlich von oben ein Hakenkreuz erkannten. Die Entwickler haben bereits angekündigt, dass dies so nicht gewollt ist und in Kürze behoben wird. Ein kommendes Update dürfte also für die Enterfernung aller derzeit existierenden Hakenkreuze in Fortnite sorgen.

Fortnite ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und mobile Geräte erhältlich. Der Titel unterstützt seit Veröffentlichung einen Bau-Modus, der zur Verteidigung von Feinden dient. Mittlerweile verfolgt der Titel von Epic Games auch das Battle Royale-Konzept, wo 100 Spieler gegeneinander antreten.