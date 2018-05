Epic Games will es auf der E3 krachen lassen: An einem besonderen Pro-Am-Wettbewerb werden 100 Spieler teilnehmen. Aber nicht irgendwelche ...

Für die bevorstehende E3 plant Epic Games einen ganz besonderen Wettbewerb in Fortnite: Battle Royale, bei dem viel Prominenz zugegen sein wird.

Insgesamt 100 Spieler nehmen an einem Pro-Am-Match teil, jeweils in Zweier-Teams. Unter anderem werden Ninja und Marshmello, Marki Plier und Schauspieler Joel McHale sowie Myth und NBA-Star Paul George am Start sein. Dabei geht es um ein dickes Preisgeld in Höhe von 3 Millionen US-Dollar, das für wohltätige Zwecke bestimmt ist.

Die Veranstaltung findet am 12. Juni ab 12.30 Uhr deutscher Zeit statt. Ihr könnt euch das Ganze über die offiziellen Fortnite-Kanäle bei Twitch, YouTube, Mixer, Twitter und Facebook anschauen. Seid ihr zufällig in Los Angeles, könnt ihr auch eine von 3.000 Karten kaufen und live vor Ort dabei sein.