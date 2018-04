Für die Server-Schwierigkeiten der jüngsten Vergangenheit entschädigt Fortnite: Battle Royale seine Spieler. Und es gibt einiges zu holen ...

Im Anschluss an das zuletzt veröffentlichte Update 3.5 für Fortnite: Battle Royale konnten sich zahlreiche Spieler auf PS4, Xbox One und PC für eine ganze Weile nicht einloggen und zocken. Dafür entschuldigte sich Entwickler Epic nun außerordentlich – und kündigte Geschenke als Entschädigung an.

Am kommenden Wochenende gibt es zum einen das Item "Back Bling", ein frisches Skin für den Rucksack. Außerdem können Save-the-World-Spieler eine Lootbox Troll Stash Llama abgreifen, in der sich verschiedene Extras befinden. Beide Items holt ihr euch im In-Game-Store ab.

Desweiteren kriegen alle Battle-Royale-Zocker ein Paket mit Battle Stars geschenkt, während Save-the-World-Spieler eine Ladung Gold erhalten. Beides passiert allerdings erst nach einer Server-Wartung im Laufe der nächsten Woche.

Sämtliche genannten Items könnt ihr jedoch nur eine bestimmte Zeit lang abgreifen, also haltet übers Wochenende sowie im Verlauf der kommenden Woche die Augen offen, um nichts zu verpassen.