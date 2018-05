Spieler des Erfolgstitels Fortnite dürfen sich bald wieder über frische Inhalte und Neuerungen freuen. In Kürze geht das Spiel vorübergehend für den Start von Season 4 offline.

In einem Tweet haben die Mannen von Epic Games bestätigt, dass der Kassenschlager Fortnite in Kürze vorübergehend offline gehen wird. "Der Aufschlag steht unmittelbar bevor! Die Downtime für das Season-4-Update ist für morgen, den 01. Mai 2018 um 04:00 Uhr AM Eastern Time anberaumt", heißt es dort.

Mit dem Aufschlag ist das Auftreffen des Kometen auf der Oberfläche der Spielwelt von Fortnite gemeint. Dadurch dürfte sich diese grundlegend verändern, so dass euch in Season 4 eine deutlich andere Landschaft erwarten dürfte. Auch neue Skins und mehr erhalten mit der nächsten Staffel wieder Einzug.

Dazu ist eben zunächst die Offline-Phase notwendig, um das Update aufzuspielen. Bei uns wird es heute um 10:00 Uhr morgens soweit sein. Wie lange die Downtime betragen wird, ist nicht bekannt. Die letzten Updates nahmen zwischen 90 Minuten und sechs Stunden oder sogar mehr ein.