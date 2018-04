Epic Games hat via Reddit nun die Durchführung eines kontrovers diskutierten Schrittes in Fortnite: Battle Royale bestätigt: Die Guided Missile verschwindet bis auf Weiteres aus dem Spiel.

Eine der aufregendsten Waffen in Fortnite: Battle Royale war zuletzt die Guided Missile aka Lenkrakete, die unter Spielern aber auch kontrovers diskutiert wurde, vor allen Dingen weil diese als zu mächtig angesehen wurde. Im Update auf Version 3.5 hatte Epic Games daher auch Nerfs an der Waffe vorgenommen und diese abgeschwächt. Dabei ging aber keineswegs alles glatt.

Im Zuge der Änderungen am Balancing wurde nämlich die Animation der Lenkrakete geschrottet, so dass diese ohnehin schon temporär aus dem Spiel genommen wurde. Die Diskussionen um die Waffe nahmen in der Folgezeit nicht ab und Epic Games hat nun bestätigt, dass diese bis auf Weiteres auch nicht mehr in das Spiel zurückkehren wird.

Via Reddit führte man nun aus, dass man viel Feedback zur Guided Missile erhalten und ausgewertet habe. Dabei gab es immer wieder starke Bedenken hinsichtlich der Fairness und der Stärke der Waffe. Diese Bedenken teilt man beim Entwicklerstudio, weshalb man die Waffen erst einmal nicht zurückbringen wird, um über das weitere Schicksal in der Zukunft in Ruhe zu entscheiden.