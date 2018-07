Fortnite vs. PUBG

Fortnite aus dem Hause Epic Games hat dem einstigen Battle-Royale-Primus PlayerUnknown's Battlegrounds mittlerweile ja den Rang abgelaufen. Das wird nun auch anhand neuer Zahlen zur Mobile-Umsetzung wieder deutlich.

Auf den unterstützten Systemen liefern sich Fortnite und PlayerUnknown's Battlegrounds im Battle-Royale-Genre den erbittertsten Kampf um die Krone, doch das Pendel schlägt immer weiter Richtung Fortnite aus. Auch im Mobile-Bereich macht Epic Games offenbar Vieles richtig und lässt den Konkurrenten mitunter spürbar hinter sich.

Zwar liegt PUBG Mobile in Sachen Download-Zahlen noch deutlich vor Fortnite, mehr Umsatz generiert jedoch der Titel von Epic Games. Wie Bloomberg berichtet erreichte PUBG für Android und iOS in den frühen Wochen nach dem Release eine Downloadzahl von 23,3 Millionen. Fortnite für iOS wurde in einem vergleichbaren Zeitraum lediglich 3,4 Millionen Mal heruntergeladen.

Dennoch ist Fortnite finanziell der deutlich erfolgreichere Titel. Demnach habe allein die iOS-Variante in den ersten elf Wochen seit dem Release satte 92 Millionen US-Dollar eingespielt. Im gleichen Zeitraum generierte PUBG Mobile hingegen lediglich 19 Millionen Dollar. Finanziell ist Fortnite damit deutlich erfolgreicher unterwegs - und das obwohl eine Android-Version ja weiterhin noch aussteht. Ein entsprechender Android-Release würde dann vermutlich auch die Download-Zahlen im Vergleich zu PUBG Mobile mehr ins Gleichgewicht bringen.

PUBG Mobile schafft es hingegen offenbar nicht, die großde Android-Nutzerbasis auch gut zu monetarisieren.