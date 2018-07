In der vergangenen Woche veröffentlichte Epic Games den lange ersehnten Playground-Modus in Fortnite: Battle Royale. Das Vergnügen währte aufgrund von Problemen aber nur kurz, doch jetzt ist der Spielmodus endlich zurück!

Im Playground- aka Spielplatz-Modus können sich bis zu vier Spieler in Fortnite munter austoben und ohne Konkurrenzkampf allerhand ausprobieren. Dieser zeitlich begrenzt verfügbare Spielmodus war in der vergangenen Woche für den Erfolgstitel Fortnite: Battle Royale veröffentlicht worden, es gab jedoch einen derart großen Andrang, dass die Server unter der Last zusammengebrochen sind.

Epic Games namen den Playground-Modus daher wieder vom Netz und wollte diesen zeitnah nach diversen Optimierungsarbeiten unter anderem auch am Matchmaking und an der Server-Struktur zeitnah wieder online bringen. Was folgte waren regelmäßige Updates, die nur auf weitere Verschiebungen verwiesen. Jetzt ist der Playground LTM aber wirklich endlich zurück!

Nachdem man am gestrigen Abend noch ein Update gab, dass man mittlerweile erhebliche Fortschritte gemacht habe und die "jüngsten Tests vielversprechend aussehen" würden, verkündete der Entwickler nun die Rückkehr des Spielmodus. Die Server sind nun samt verbessertem Matchmaking und weiteren Änderungen wieder online und ihr könnt euch auf den Playground-Modus stürzen.

In der entsprechenden Ankündigung weist Epic Games darauf hin, dass ihr die Regionswahl wieder auf "automatische Auswahl" umstellen solltet. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass ihr beim Verbindungsversuch trotzdem noch eine Fehlermeldung erhalten könntet; in diesem Fall sollt ihr einfach einen neuen Anlauf starten, da die Nachfrage nach dem Modus immer noch sehr hoch ist und das Matchmaking weiterhin an seine Grenzen bringen kann. Alles in allem sollte die Situation nun aber deutlich besser sein als beim ursprünglichen Release.