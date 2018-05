Im Battle-Royale-Genre liefern sich Fortnite und PUBG seit geraumer Zeit ein heißes Duell um die Genre-Krone. Das gilt umso mehr auch im Mobile-Bereich, doch welcher der beiden Titel hat dort die Nase vorn?

Sowohl Fortnite als auch PlayerUnknown's Battlegrounds sind mittlerweile ja auch als Mobile-Version erhältlich. Welcher Titel auf dieser Plattform die Nase vorne hat? Laut Erhebungen von Sensor Tower lässt sich diese Frage recht simpel beantworten.

Demnach liegt Fortnite Mobile in Sachen Umsatz deutlich vorne. In der ersten Woche wurde im Titel das Fünffache des Umsatzes im Vergleich zu PUBG Mobile in der ersten Woche nach Einführung der Ingame-Käufe erzielt. Obwohl beide Spiele im Westen relativ zeitgleich veröffentlicht wurden, gibt es Ingame-Käufe in PUBG Mobile erst seit rund einer Woche.

Laut den Schätzungen der Analysten wurden jeweils in der ersten Woche der Ingame-Käufe in Fortnite Mobile 3,7 Millionen Dollar und in PUBG Mobile lediglich 700.000 Dollar ausgegeben. Dabei wurde lediglich der Umsatz auf iOS-Plattformen einbezogen. Bei PUBG Mobile liegen auch Zahlen inklusive Android vor, doch auch so steigt der Umsatz nur auf etwa eine Million Dollar. Weitere Randnotiz: Der chinesische Markt wurde in die Betrachtung nicht einbezogen.

Der Vorsprung von Fortnite ist umso beachtlicher, wenn man bedenkt, dass es der Titel aufgrund der Einladungsphase zunächst nur auf eine beschränkte Download- und damit Spielerzahl brachte.