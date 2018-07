Die Erfolgsgeschichte von Fortnite, das dem ehemaligen Battle-Royale-Platzhirsch PUBG den Rang abgelaufen hat, wurde nun ja schon oft genug erzählt. Jetzt hat der Titel von Epic Games einen weiteren Meilenstein erreicht.

Seit rund fünf Monaten ist die Mobile-Variante von Fortnite: Battle Royale mittlerweile erhältlich und hat Entwickler Epic Games schon Unmengen an Geld eingespielt. Jetzt hat die bislang ja ausschließlich für iOS von Apple erhältliche Spielvariante einen großen Meilenstein erreicht.

Nachdem zuletzt ja bereits berichtet wurde, dass Fortnite auf Mobile-Plattformen allein Tag für Tag im Schnitt zwei Millionen US-Dollar einspielt, hat Apptopia nun neue Erhebungen zu den Download-Zahlen des Spiels aus dem App Store veröffentlicht.

Binnen der fünf Monate seit dem Release wurde Fortnite auf iOS-Plattformen nunmehr über 100 Millionen Mal (!) heruntergeladen. Durch In-App-Käufe soll der Umsatz laut dieser Quelle mittlerweile bei 160 Millionen Dollar liegen. Wohlgemerkt: Wir sprechen hier nur über die Mobile-Version für iOS, denn der Android-Release steht ja noch aus! Geht es mit der iOS-Version so weiter, dann könnte Epic Games all eine mit dieser mittelfristig wirklich die Marke von einer halben Milliarde Dollar Umsatz knacken.

Auch im Vergleich mit anderen Mobile-Hits sieht Fortnite auf iOS gut aus. Die Marke von 100 Millionen Downloads erreichten auf der Apple-Plattform nur Super Mario Run (in 68 Tagen) und Pokémon GO (in 71 Tagen) schneller als der Battle-Royale-Shooter, der 138 Tage benötigte. Damit lässt man aber beispielsweise den großen Gegenspieler PUBG im Mobile-Bereich, der laut aktuellen Hochrechnungen wohl rund 344 Tage bis zum Erreichen der 100-Millionen-Marke benötigen dürfte.