Epic Games bringt ja immer wieder neue Inhalte für Fortnite heraus, um die Spieler bei der Stange zu halten. Dataminer haben nun mal wieder zu Tage gefördert, was wohl als Nächstes auf euch zukommen wird.

Season 5 in Fortnite dürfte sich langsam aber sicher dem Ende nähern, die nächsten neuen Inhalte für den Erfolgstitel sind aber ganz offensichtlich bereits fest eingeplant. Vermutlich mit der schon wenig später startenden Season 6 dürfte es wieder allerhand neue kosmetische Gegenstände geben - und diese könnten von Dataminern nun schon vorab zu Tage gefördert worden sein.

In den Spieldateien des Free-to-Play-Titels wurden demnach Hinweise auf mehrere neue Skins, Glider und mehr gefunden. Wie ihr dem beigefügten Bild entnehmen könnt, zählen zu den neuen Skins unter anderem Valkyrie, Cloaked Star oder Nite Nite. Diese verfügen nicht unbedingt über ein einheitliches Konzept, so dass sich daraus nicht zwangsläufig ein Thema für Season 6 ableiten lässt.

Mit "Storm Salutation" gibt es wieder ein neues Emote, das eine Hommage an das Emote "Praise the Sun" aus Dark Souls sein könnte. Alle weiteren potentiellen Neuheiten könnt ihr euch auf dem Bild ansehen. Ob und wann diese dann den Weg in Fortnite finden, bleibt noch abzuwarten.