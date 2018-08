Epic Games hat zuletzt das Update 5.3 zu Fortnite veröffentlicht und dem Erfolgstitel wieder frische Inhalte spendiert. Dazu könnten sich in näherer Zukunft nun gleich drei neue Waffen im Battle-Royale-Modus gesellen, wie Dataminer nun herausfanden.

Mit Version 5.3 brachte Epic wieder etliche neue Inhalte in Fortnite: Battle Royale unter, darunter das neue Item Rift-to-Go (siehe Trailer), den Limited Time Mode "Score Royale" und einen neuen Ort namens Tomato Temple. Dataminer haben sich aber schon weiter durch die entsprechenden Dateien des Updates gegraben, um weitere Infos zu Tage zu fördern.

So wurden Hinweise auf gleich drei neue Waffen gefunden, die den Einzug in Fortnite: Battle Royale erhalten sollen. Dabei handelt es sich um einen Flammenwerfer, den Quad Launcher und die Shockwave Grenade. Der Quad Launcher ist technisch gesehen bereits im Spiel enthalten, bislang aber nur im PvE-Part Save the World; künftig könnte dieser also auch in den Battle-Royale-Part kommen.

Der Flammenwerfer wird in den Dateien als LMG eingestuft, die Shockwave Grenade als Legendary Impulse Grenade. Ob und wann die neuen Wummen konkret in Fortnite auftauchen werden, bleibt abzuwarten, denn eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht.

Übrigens: Daneben wurden auch viele weitere neue Skins, Glider und andere kosmetische Gegenstände gefunden. Epic Games hat für Fortnite also offenbar schon zeitnah noch viel mehr in Planung.

Der Erfolgstitel ist für iOS, Switch, PC, PS4, Xbox One und als Beta für Android erhältlich.