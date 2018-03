Epic Games will Spieler von Fortnite: Battle Royale weiter bei der Stange halten und hat nun den nächsten Spielmodus zeitlich begrenzt gestartet.

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Epic Games derzeit neue Spielmodi für Fortnite: Battle Royale, die dann für einen begrenzten Zeitraum kostenfrei zur Verfügung stehen. Zuletzt war dies beispielsweise "Solid Gold", der euch zahlreiche legendäre Waffen einbrachte, jedoch früher in dieser Woche offiziell endete.

Lange ist die Wartezeit bis zum nächsten Modus jedoch nicht ausgefallen, denn dieser wurde nun angekündigt. Dieser trägt den Namen "Teams of 20" und würfelt Spieler - wie der Name schon verrät - in 20er Teams zusammen. Insgesamt gibt es in einer Partie folglich fünf solcher Teams, die den Sieger ausspielen.

Auch "Teams of 20" ist wieder zeitlich begrenzt verfügbar, einen konkreten Endtermin nannten die Entwickler aber zunächst nicht. Erfahrungsgemäß wird der Modus aber wohl rund eine Woche lang verfügbar sein. Live gehen soll das gute Stück voraussichtlich am morgigen Donnerstag mit dem wöchentlichen Update. Dann gibt es auch neue Wochenherausforderungen.